Добровинский лишён статуса адвоката на два года

Александр Добровинский представлял интересы потерпевшей стороны. Ранее его оппонент в этом деле Эльман Пашаев был лишен адвокатского статуса в четвертый раз со сроком на год.

На днях сестра Михаила Ефремова Анастасия написала пост в соцсетях с обращением к Добровинскому, в котором обвинила его в издевательстве над братом. Она заявила, что желает смерти «омерзительной четверке» от коронавируса.

По мнению подписчиков, столь жестокое пожелание адресовано потерпевшей стороне и самому адвокату. Позднее сестра Ефремова удалила свой пост.

