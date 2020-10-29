Добровинский лишён статуса адвоката на два года
Совет Адвокатской палаты Москвы принял решение лишить Александра Добровинского статуса адвоката сроком на два года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу палаты.
По истечении срока дисквалификации Добровинский должен будет вновь сдать экзамен на статус адвоката. В начале октября квалификационная комиссия палаты признала нарушение Добровинским адвокатской этики в процессе о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Представление направило министерство юстиции.
Александр Добровинский представлял интересы потерпевшей стороны. Ранее его оппонент в этом деле Эльман Пашаев был лишен адвокатского статуса в четвертый раз со сроком на год.
На днях сестра Михаила Ефремова Анастасия написала пост в соцсетях с обращением к Добровинскому, в котором обвинила его в издевательстве над братом. Она заявила, что желает смерти «омерзительной четверке» от коронавируса.
По мнению подписчиков, столь жестокое пожелание адресовано потерпевшей стороне и самому адвокату. Позднее сестра Ефремова удалила свой пост.
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