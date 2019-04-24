До+23°С ожидается в Москве в среду

В среду, 24 апреля столичный воздух прогреется до +23°С, пишет Газета.ру со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют небольшую облачность в течение дня, без осадков. Ветер будет северо-западным, 6-11 м/с, отмечает RT.

Ранее жителям столичного региона пообещали аномально теплую для апреля погода до конца рабочей недели. Синоптики отмечают, что столбики термометров будут подниматься до значений на 6-7 градусов выше многолетних показателей.

