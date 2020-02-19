До конца года Wi-Fi для пациентов появится во всех больницах Москвы
Бесплатный доступ в интернет с помощью сети Wi-Fi получили пациенты городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого. В свою очередь, заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, отметила, что в планах столичных властей до конца года оснастить бесплатным доступом в интернет все крупные многопрофильные больницы города, отмечает АГН Москва.
По её словам, стабильный доступ в интернет очень важен для пациентов. Благодаря этому жители столицы могут не только общаться с близкими, но и следить за ходом лечения в своей электронной медицинской карте. Туда будут автоматически подгружаться результаты исследований, анализов и заключения врачей
Между тем, в настоящий момент в больнице имени С.И. Спасокукоцкого размещено около 300 точек доступа к сети Wi-Fi. Выйти в интернет можно на всей территории медицинского учреждения – необходимо лишь пройти аутентификацию.
Ранее НСН писала, что у жителей Москвы с 14 января появилась возможность получить доступ к своим электронным медицинским картам. Об этом на своем персональном сайте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Услуга пока работает в тестовом режиме.
Электронная медицинская карта (ЭМК) заводится автоматически при первом посещении поликлиники. До сих пор доступ к ним имели только медицинские работники.
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