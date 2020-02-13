Москвичи могут следить за прививками детей онлайн

В электронных медицинских картах москвичей появились сведения о прививках, сделанных детям. Об этом на встрече с журналистами сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, раздел «Вакцинация» открыт сегодня, 13 февраля.

Там отображаются все прививки, которые были сделаны ребенку в городской системе здравоохранения. Причём, данные имеют юридический вес, поскольку все они подписаны участковыми врачами. После ново вакцинации родители будут оповещаться посредством сообщения на телефон.

Пока получить эти сведения могут врачи поликлиник, в ближайшее время к данным получат доступ и бригады скорой помощи, отмечает АГН «Москва». Ракова также не исключила, что горожане смогут загружать в карту анализы, снимки и выписки, сделанные в частных медицинских учреждениях.

Жители Москвы получили доступ к единой электронной медицинской карте в январе. Она позволяет оперативно получать актуальную информацию о состоянии своего здоровья без необходимости посещать поликлинику.

