«До Чукотки не дойдет»: В России полмиллиона домов ожидают газификации

«Миллиард рублей – это средства, которые выделены именно на помощь льготным категориям граждан. Таких категорий у нас тринадцать. Это субсидии на газовое оборудование и разводку по территории участка. Потому что «Газпром» проводит газ до границы участка, такие нормативы. На самом участке все работы и оборудование оплачиваются потребителями. Льготные категории на эти цели получают субсидии из региональных бюджетов, но не у всех регионов есть такая возможность. В связи с этим и выделен миллиард рублей», - объяснил Гривач.

По его словам, в регионах активно продолжается процесс догазификации, газ ожидают сегодня 0,6 миллиона домохозяйства.

«Если мы говорим в целом про газификацию, процесс продолжается во всех регионах. Сегодня 1,8 миллиона – это домохозяйства, которые нуждаются в догазификации. Из них 1,6 миллиона заявок уже подано, почти 1,2 миллиона уже получили техническую возможность для присоединения – газ доведен до границы участка. Ежедневно это количество увеличивается, работа продолжается. Параллельно идет и программа новой газификации, когда газ подводится туда, где его еще не было», - рассказал он.

При этом не все населенные пункты смогут получить газ таким образом, в отдаленных регионах будет целесообразнее создать условия для автономной газификации, что также потребует средств из бюджета страны.

«У нас есть населенные пункты, куда сетевой газ тянуть нет смысла, это очень дорого. Газ у нас добывается в определенных местах, откуда «тянется». Есть регионы, куда газ физически не может попасть, например, на Чукотку. Бывает, что населенный пункт состоит из пяти домов, туда тянуть газ глупо. Для этих населенных пунктов будут создаваться условия для автономной газификации. Но это тоже требует субсидии бюджета, так как такой газ будет дороже», - подытожил собеседник НСН.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом Владимиром Путиным пообещал, что Россию газифицируют на 100% к 2030 году, передает «Радиоточка НСН».

