«До 50 тысяч»: Россиян предупредили о крупных штрафах за жарку шашлыка

Он напомнил, что запрещено разводить открытый огонь на балконах, террасах, верандах и других необорудованных частях жилых помещений и частных домов, а также в парках и скверах, за исключением специально оборудованных мест.

Также запрещается жечь костры в хвойных молодняках, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев.

«За разведение костра в неположенном месте в лесу или парке грозит штраф от 15 до 30 тысяч рублей... в период действия противопожарного режима — 10–20 тысяч рублей», - уточнил юрист.

Воробьев добавил, что разведение огня в неположенных местах, в результате которого было повреждено имущество, либо нанесен легкий или средний вред здоровью гражданин заплатит штраф в размере 40–50 тысяч рублей, а если последствия будут более тяжкими, то возможна уголовная ответственность.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал, что с 1 марта на дачном участке приготовить еду на открытом огне или углях с использованием мангала можно на расстоянии пяти метров от постройки, сообщает RT.

