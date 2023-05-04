«До 50 тысяч»: Россиян предупредили о крупных штрафах за жарку шашлыка
Юрист Василий Воробьев заявил, что за нарушение мер противопожарной безопасности при жарке шашлыка россиян могут ждать многотысячные штрафы и даже уголовная ответственность, сообщает NEWS.ru.
Он напомнил, что запрещено разводить открытый огонь на балконах, террасах, верандах и других необорудованных частях жилых помещений и частных домов, а также в парках и скверах, за исключением специально оборудованных мест.
Также запрещается жечь костры в хвойных молодняках, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев.
«За разведение костра в неположенном месте в лесу или парке грозит штраф от 15 до 30 тысяч рублей... в период действия противопожарного режима — 10–20 тысяч рублей», - уточнил юрист.
Воробьев добавил, что разведение огня в неположенных местах, в результате которого было повреждено имущество, либо нанесен легкий или средний вред здоровью гражданин заплатит штраф в размере 40–50 тысяч рублей, а если последствия будут более тяжкими, то возможна уголовная ответственность.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал, что с 1 марта на дачном участке приготовить еду на открытом огне или углях с использованием мангала можно на расстоянии пяти метров от постройки, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru