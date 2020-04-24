До 3/4 россиян положительно оценили помощь волонтеров при эпидемии

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опросов россиян о готовности оказывать помощь людям на карантине и их оценке волонтерской деятельности в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Практически 3/4 граждан России (74%) уверены, что волонтеры оказывают существенную помощь населению в условиях эпидемии коронавируса. Это показал опрос, проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения. Наибольшая группа, придерживающаяся такой точки зрения - молодёжь в возрасте 18-24 лет (87%). Иначе считают только 13% россиян.

Лично готовы оказать помощь людям, которые находятся на самоизоляции, 64% опрошенных. Чаще о такой готовности говорят россияне в возрасте 35-44 лет (71%) и 45-59 лет (72%).

