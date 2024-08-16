«До 27 градусов»: Синоптик пообещал москвичам «волны тепла» до конца августа

«В ближайшее время стоит ждать изменений в ночных и утренних температурах. У нас сегодня была очень холодная ночь, зябкая. По области ниже пяти градусов опускалась температура, только в центре города ночная температура держалась на уровне 13 градусов. В выходные будет увеличиваться облачность, также ждем кратковременные дожди во второй половине дня. Что касается температуры, ждать всплеска тепла пока не приходится, ночные температуры временно повысятся до 15 градусов, днем будет до 23-25 градусов», - отметил он.

В целом вторая половина августа ожидается переменчивой и подарит москвичам несколько волн тепла, добавил синоптик.

«Самый теплый день будет поджидать нас в понедельник, тогда будет выше 25 градусов, до 27 градусов. Загадывать не хочется, но, вероятно, мы будем наблюдать волнообразное изменение погоды до конца августа. После всплеска тепла в понедельник погода опять вернется в более прохладное состояние, а за этим снова волна тепла», - заключил собеседник НСН.

В европейской части России официальный купальный сезон завершился, так как температура воды в водоемах опустилась ниже 20 градусов, заявил ранее синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус «Радиоточке НСН».

