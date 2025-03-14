«До 22 метров в секунду»: В Москву после «урагана» вернутся заморозки и снег
Максимальные порывы ветра 14 марта будут достигать 22 метров в секунду, заявил НСН Александр Шувалов, напомнив про предупреждение от мэра города.
На Москву в пятницу обрушится сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду, но это нельзя назвать ураганом, заявил НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он предупредил, что пик «шторма» придется на вторую половину дня.
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил проявлять внимательность на улице в непогоду. Он опубликовал предостережение в Telegram-канале. Он отметил, что синоптики предупреждают о шторме в ночь на пятницу и в течение 14 марта.
«Москвичам нужно ждать сильного ветра, даже мэр выступил с предупреждением, что нужно быть внимательными на улице. Только ураганом здесь и не пахнет, сильный ветер не всегда означает ураган. Максимальные порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду. Сейчас они не превышают 14-15 метров в секунду. Максимум ожидается во второй половине дня», - рассказал он.
В начале следующей недели в столицу придет похолодание со снегом, а заморозки будут уже в выходные, но к 20 марта снова потеплеет, отметил Шувалов.
«В выходные в Москву вернутся ночные заморозки, но не очень сильные. Максимум по области ожидается 5-6 градусов ниже нуля, а в Москве – до трех градусов мороза. В понедельник ожидаем снег, начало недели будет прохладным, но к 20 числу снова потеплеет», - пообещал синоптик.
В Москве обновлен рекорд тепла для 14 марта. Температура на базовой метеостанции ВДНХ к семи часам утра достигла отметки +11,8 градуса. Это на 0,4 градуса выше прежнего рекорда для этого дня, установленного в 2001 году, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над территорией России уничтожили и перехватили 28 дронов ВСУ
- В Финляндии приговорили россиянина Тордена к пожизненному заключению
- СМИ: На внука Пугачевой и его жену подали иск на 2,3 млн рублей
- В восьми населенных пунктах Сумской области Украины объявили эвакуацию
- В Ставропольском крае отменили фейерверки ко Дню Победы
- СМИ: В Москве экстренно госпитализировали Елену Яковлеву
- Под Тюменью большегруз врезался в машины МЧС и ДПС
- Михалков заявил, что санкции сыграли великую роль для российской киноиндустрии
- Украинка Свитолина не пожала руку Мирре Андреевой после поражения на WTA-1000
- Генпрокуратура выявила хищение 100 млн рублей в Институте оценки качества образования
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru