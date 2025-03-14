«До 22 метров в секунду»: В Москву после «урагана» вернутся заморозки и снег

«Москвичам нужно ждать сильного ветра, даже мэр выступил с предупреждением, что нужно быть внимательными на улице. Только ураганом здесь и не пахнет, сильный ветер не всегда означает ураган. Максимальные порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду. Сейчас они не превышают 14-15 метров в секунду. Максимум ожидается во второй половине дня», - рассказал он.

В начале следующей недели в столицу придет похолодание со снегом, а заморозки будут уже в выходные, но к 20 марта снова потеплеет, отметил Шувалов.

«В выходные в Москву вернутся ночные заморозки, но не очень сильные. Максимум по области ожидается 5-6 градусов ниже нуля, а в Москве – до трех градусов мороза. В понедельник ожидаем снег, начало недели будет прохладным, но к 20 числу снова потеплеет», - пообещал синоптик.

В Москве обновлен рекорд тепла для 14 марта. Температура на базовой метеостанции ВДНХ к семи часам утра достигла отметки +11,8 градуса. Это на 0,4 градуса выше прежнего рекорда для этого дня, установленного в 2001 году, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает «Радиоточка НСН».

