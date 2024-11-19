«До 170 тысяч рублей»: Преподавателей филиала «Бауманки» поймали на поборах

Четыре бывших преподавателя Мытищинского филиала МГТУ имени Баумана обвиняются в поборах со студентов, их «схема» работала с 2019 года, пишут «Известия» со ссылкой на источники.

По предварительным данным, шесть студентов периодически передавали «посредникам» средства за сдачу экзамена, каждый ученик за время незаконного сотрудничества передал от 50 до 170 тысяч рублей.Посредник не работал в вузе, сейчас он объявлен в международный розыск.

Экс-глава Адмиралтейского района Петербурга задержан за взятку

Ранее в МГМСУ возбудили уголовное дело по факту взяточничества, также у преподавателей вуза и некоторых студентов прошли обыски. Позднее стало известно о задержании доцента университета, который подозревается в получении взяток.

Размер взяток в Московском государственном медико-стоматологическом университете им. А. И. Евдокимова (МГМСУ) мог достигать до 500 тысяч рублей за сдачу одного экзамена, пишут СМИ. При этом минимальная цена за экзамен начиналась от 100 тысяч рублей, все зависело от сложности предмета, желаемой оценки и алчности преподавателя, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:СтудентывузыВзятки

Горячие новости

Все новости

партнеры