«До 170 тысяч рублей»: Преподавателей филиала «Бауманки» поймали на поборах

Четыре бывших преподавателя Мытищинского филиала МГТУ имени Баумана обвиняются в поборах со студентов, их «схема» работала с 2019 года, пишут «Известия» со ссылкой на источники.

По предварительным данным, шесть студентов периодически передавали «посредникам» средства за сдачу экзамена, каждый ученик за время незаконного сотрудничества передал от 50 до 170 тысяч рублей.Посредник не работал в вузе, сейчас он объявлен в международный розыск.