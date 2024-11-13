Экс-глава Адмиралтейского района Петербурга задержан за взятку
Бывшего главу Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Сергея Оверчука задержали по подозрению в получении взятки в 8 млн рублей. Об этом сообщило управление Следственного комитета по городу.
«В отношении бывшего главы администрации Адмиралтейского района Сергея Оверчука возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Он процессуально задержан», — указали в ведомстве.
По данным следствия, в октябре 2022-марте 2024 года Оверчук предложил руководителю коммерческих организаций, занимавшихся ремонтом и благоустройством территорий, поспособствовать заключению госконтрактов и скорейшим выплатам по ним за взятку. Посредником стал заместитель чиновника Игоря Комарова: тот договорился с предпринимателем о передаче Оверчуку не менее 5% от стоимости контракта. В указанный период Комаров получил 8 млн рублей, которые передал главе района в помещении администрации на Измайловском проспекте.
В администрации и по месту жительства Оверчука прошли обыски. По данным СК, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения чиновнику.
Ранее в Свердловской области главный специалист пригородного отдела сельского хозяйства регионального министерства агропромышленного комплекса и потребрынка стал фигурантом дела о взятке в 3,3 млн рублей, которую получил за покровительство двух автошкол, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru