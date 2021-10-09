До 13 градусов тепла ожидается в Москве в субботу
Переменная облачность ожидается в Москве 9 октября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
По прогнозам синоптиков, в субботу воздух в столице прогреется до +11...+13 °С. Ветер западный, 2-7 м/с, атмосферное давление — около 764 мм рт. ст. Осадков не ожидается.
Как сообщает Гидрометцентр, в ночь на воскресенье похолодает до минус одного градуса.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил, что в ближайшие пять дней в столичном регионе ожидается ясная и солнечная погода с ночными заморозками.
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