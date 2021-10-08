Бабье лето с ночными заморозками: Синоптик дал прогноз на выходные
Погода в выходные порадует жителей столичного региона, сказал Михаил Леус.
Ясная и солнечная погода с ночными заморозками будет стоять в столичном регионе еще около пяти дней, пояснил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Ближайшие пять дней в Москве сохранятся ночные заморозки. Потом, когда облаков станет больше, мы уйдем от ночных заморозков в Москве, но в то же время и дневные температуры понизятся. Это будет уже во второй половине следующей недели. В эти выходные погода ожидается очень хорошая. Солнечная, спокойная, антициклонального типа, с высоким, но уже не с рекордным атмосферным давлением. По ночам в Москве будет 0...-2, по области +1...-4. Днем 10...12 градусов тепла в столице и 8...13 в Подмосковье. И в понедельник такая же будет погода», - отметил синоптик.
По словам Леуса, то тепло, которое стоит в столичном регионе в течение последних дней, и есть долгожданное бабье лето.
«Давно уже пришло бабье лето. Не надо говорить, что оно придет: оно уже здесь! Просто оно «старое» или «позднее». Погода будет такая же, какую мы проживаем последние два-три дня. В Подмосковье будет то же самое, поскольку юго-западная граница Москвы – она же юго-западная граница области», - подчеркнул специалист.
Ранее стало известно, что 5 октября в Москве был установлен новый рекорд атмосферного давления.
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