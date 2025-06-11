ДНК свинины в колбасе «Мусульманская» объяснили следами на оборудовании
В продукции АО «Сочинский мясокомбинат» обнаружена ДНК свинины, сообщила пресс-служба Россельхознадзора. Речь идет о вареной колбасе под названием «Молочная мусульманская», образцы которой были взяты в одном из магазинов сети «Маяк» в Северной Осетии. В связи с нарушением надзорное ведомство ввело режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции этого производителя, а также предприятий ОАО «Царицыно» и ООО Комбинат «Дубки».
В Сочинском мясокомбинате пояснили, что название «мусульманская» используется исключительно в маркетинговых целях и не отражает особенностей состава. По версии производителя, ДНК свинины могла попасть в продукт с оборудования, на котором могли остаться макромолекулы от предыдущих переработок, либо из-за нарушения условий хранения, например, соседства с другими видами мясной продукции на полке.
По данным Россельхознадзора, маркировка колбасы не содержит указания на наличие свинины — продукт должен был включать только мясо птицы. Использование незаявленного сырья может свидетельствовать о попытке снизить себестоимость продукции.
Контроль со стороны ведомства предусматривает проверку документации, отбор проб из различных партий и инспекцию производства. В случае повторного выявления ДНК свинины, производителю может быть ограничен доступ на внешние рынки, передает «Радиоточка НСН».
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