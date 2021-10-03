Днепр назван столицей телефонного мошенничества
Столицей телефонного мошенничества в России можно назвать украинский город Днепр, сообщил в эфире шоу «Соловьев LIVE» на YouTube зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
По его словам, в конце 2020 года там располагалось до тысячи колл-центров мошенников. Кроме того, колл-центры злоумышленников существуют во многих городах Украины.
В настоящее время из Днепра работает около 150 колл-центров, сотрудники которых совершают звонки от «правоохранителей». Как отметил Кузнецов, такая схема пришла на смену звонку от сотрудника безопасности банка в 2021 году.
Сбербанк фиксирует в день несколько тысяч мошеннических звонков, а в особо активные дни - 10 тысяч звонков. По данным финансового учреждения, 50% российских граждан не отвечают на такие звонки, однако 1% россиян идут на уловки мошенников и переводят им деньги.
Как сообщалось, мошенники придумали новый способ обмана россиян. Злоумышленники отправляют письма от имени налоговой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru