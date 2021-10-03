Днепр назван столицей телефонного мошенничества

По его словам, в конце 2020 года там располагалось до тысячи колл-центров мошенников. Кроме того, колл-центры злоумышленников существуют во многих городах Украины.

В настоящее время из Днепра работает около 150 колл-центров, сотрудники которых совершают звонки от «правоохранителей». Как отметил Кузнецов, такая схема пришла на смену звонку от сотрудника безопасности банка в 2021 году.

Сбербанк фиксирует в день несколько тысяч мошеннических звонков, а в особо активные дни - 10 тысяч звонков. По данным финансового учреждения, 50% российских граждан не отвечают на такие звонки, однако 1% россиян идут на уловки мошенников и переводят им деньги.

Как сообщалось, мошенники придумали новый способ обмана россиян. Злоумышленники отправляют письма от имени налоговой.

