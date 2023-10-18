Дмитрия Угнивенко назначили новым замглавы Минцифры

Руководитель департамента реализации инфраструктурных проектов Минцифры России Дмитрий Угнивенко назначен новым заместителем главы ведомства. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Мишустин освободил Кима от должности замглавы Минцифры

«Назначить Угнивенко Дмитрия Константиновича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций», — указано в документе.

Угнивенко возглавлял департамент реализации инфраструктурных проектов с 2021 года. Чиновник сменил на посту замглавы Минцифры бывшего замминистра Дмитрия Кима, которого в сентябре освободили от должности по его просьбе, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Михаил МишустинНазначение

Горячие новости

Все новости

партнеры