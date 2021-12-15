Дмитрий Рогозин стал свидетелем по делу Ивана Сафронова

Что именно рассказал следователям чиновник Павлов не уточнил, но отметил, что показания Рогозина были «нейтральными».

Ранее адвокат сообщил, что в окончательной редакции обвинения Сафронову вменили новый эпизод государственной измены: о якобы передаче за рубеж информации о деятельности Вооруженных сил России в Сирии.

Бывший журналист, а затем советник главы «Роскосмоса» Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. Сафронова обвинили в государственной измене. Сообщалось, что речь может идти о передаче секретных сведений одной из спецслужб НАТО.

Сафронов свою вину не признает, сообщает RT.

