Дмитрий Рогозин стал свидетелем по делу Ивана Сафронова

Адвокат Иван Павлов (признан в РФ иностранным агентом), представляющий интересы обвиняемого в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, заявил, что летом в качестве свидетеля по делу был допрошен руководитель ведомства Дмитрий Рогозин, сообщает ТАСС.

Рогозин поддержал Сафронова по делу о госизмене после послания Путина

Что именно рассказал следователям чиновник Павлов не уточнил, но отметил, что показания Рогозина были «нейтральными».

Ранее адвокат сообщил, что в окончательной редакции обвинения Сафронову вменили новый эпизод государственной измены: о якобы передаче за рубеж информации о деятельности Вооруженных сил России в Сирии.

Бывший журналист, а затем советник главы «Роскосмоса» Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. Сафронова обвинили в государственной измене. Сообщалось, что речь может идти о передаче секретных сведений одной из спецслужб НАТО.

Сафронов свою вину не признает, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: twitter.com/Rogozin
ТЕГИ:СвидетельГосизменаИван СафроновРоскосмосДмитрий Рогозин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры