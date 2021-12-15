Дмитрий Рогозин стал свидетелем по делу Ивана Сафронова
Адвокат Иван Павлов (признан в РФ иностранным агентом), представляющий интересы обвиняемого в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, заявил, что летом в качестве свидетеля по делу был допрошен руководитель ведомства Дмитрий Рогозин, сообщает ТАСС.
Что именно рассказал следователям чиновник Павлов не уточнил, но отметил, что показания Рогозина были «нейтральными».
Ранее адвокат сообщил, что в окончательной редакции обвинения Сафронову вменили новый эпизод государственной измены: о якобы передаче за рубеж информации о деятельности Вооруженных сил России в Сирии.
Бывший журналист, а затем советник главы «Роскосмоса» Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. Сафронова обвинили в государственной измене. Сообщалось, что речь может идти о передаче секретных сведений одной из спецслужб НАТО.
Сафронов свою вину не признает, сообщает RT.
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