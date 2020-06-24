Дмитрий Реут: Москва полностью готова к голосованию по Конституции
В Москве закончена подготовка к Общероссийскому голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ. Большинство участков будут работать по месту жительства граждан – их свыше 3 400 из 3 600. Все оснащены индивидуальными средствами защиты, чтобы исключить «инфекционные риски». Об этом рассказал заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут Агентству городских новостей «Москва».
Также на всех участках уже получены бюллетени, обеспечена охрана общественного порядка и «сохранность документации о голосовании».
Дмитрий Реут напомнил, что проголосовать можно в течение семи дней - с 25 июня по 30 июня и в основной день голосования - 1 июля.
«Я напомню график работы: участковые комиссии у нас работают эти дни без выходных с 8:00 до 20:00, 30 июня - с 8:00 до 16:00. Голосующему нет необходимости объяснять причину для голосования до дня голосования, это личное желание каждого человека. Если ему так удобно, он может прийти. Заявление не надо оформлять, достаточно прийти с паспортом на свой участок и там проголосовать в эти дни. Если есть необходимость или желание, можно вызвать членов участковой комиссии к себе домой. Для этого достаточно сейчас позвонить в участковую комиссию, так же это обращение может передать любой другой человек, допустим, соседи или родственники. Члены участковой комиссии прибудут к участнику голосованию домой, бесконтактным способом, чтобы исключить риски, связанные с инфекцией, передадут документы, удостоверят личность голосующего, он проголосует, далее бюллетень опустят в переносной ящик, голос участника будет учтен при подсчете», - отметил он.
Дистанционное электронное голосование также начнется с 25 июня и продлится до 30 июня включительно. По данным зампредседателя МГИК, в нем примут участие более 1 млн москвичей.
Напомним, общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подведены 1 июля. Что касается жителей российской столицы, то они смогут выбрать наиболее удобный способ участия в голосовании: отдать голос на удобном для них участке, принять избирательную комиссию дома или отдать голос онлайн. Принять участие в электронном голосовании можно на портале 2020og.ru.
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