Дмитрий Реут: Москва полностью готова к голосованию по Конституции

«Я напомню график работы: участковые комиссии у нас работают эти дни без выходных с 8:00 до 20:00, 30 июня - с 8:00 до 16:00. Голосующему нет необходимости объяснять причину для голосования до дня голосования, это личное желание каждого человека. Если ему так удобно, он может прийти. Заявление не надо оформлять, достаточно прийти с паспортом на свой участок и там проголосовать в эти дни. Если есть необходимость или желание, можно вызвать членов участковой комиссии к себе домой. Для этого достаточно сейчас позвонить в участковую комиссию, так же это обращение может передать любой другой человек, допустим, соседи или родственники. Члены участковой комиссии прибудут к участнику голосованию домой, бесконтактным способом, чтобы исключить риски, связанные с инфекцией, передадут документы, удостоверят личность голосующего, он проголосует, далее бюллетень опустят в переносной ящик, голос участника будет учтен при подсчете», - отметил он.

Дистанционное электронное голосование также начнется с 25 июня и продлится до 30 июня включительно. По данным зампредседателя МГИК, в нем примут участие более 1 млн москвичей.

Напомним, общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подведены 1 июля. Что касается жителей российской столицы, то они смогут выбрать наиболее удобный способ участия в голосовании: отдать голос на удобном для них участке, принять избирательную комиссию дома или отдать голос онлайн. Принять участие в электронном голосовании можно на портале 2020og.ru.

