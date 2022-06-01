Дмитрий Назаров опроверг слухи о своей госпитализации

Народный артист России, актер Дмитрий Назаров опроверг информацию о своей госпитализации, передает РИА Новости.

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Артист назвал подобные сообщения сплетнями и подчеркнул, что у него все замечательно.

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации звезды сериала «Кухня». Отмечалось, что Назаров якобы самостоятельно обратился в кардиоцентр в Москве для обследования, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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