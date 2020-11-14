Дмитрий Хрусталев попал в больницу
14 ноября 202017:42
Российский шоумен Дмитрий Хрусталев госпитализирован в реанимацию Сестрорецка, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Стало известно, что артисту поставили диагноз коронавирусной инфекции COVID-19, уточняет Telegram-канал Baza.
Напомним, в России подтверждено 1 903 253 случая коронавирусной инфекциии. От COVID-19 умер 391 человек, выздоровели 1 425 529 пациентов.
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14 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru