Дмитрий Дибров выписан из больницы после микроинсульта
27 февраля 202017:36
Телеведущий Дмитрий Дибров выписан из больницы. Он сообщил, что находится уже дома и чувствует себя хорошо, передает ТАСС.
17 февраля 60-летнего Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра «Октябрь», где он присутствовал на премьере фильма Егора Михалкова-Кончаловского «На Луне», а затем потерял сознание из-за внезапного приступа, сообщает RT. Его доставили в Боткинскую больницу. Медики диагностировали у него микроинсульт.
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