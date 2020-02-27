Дмитрий Дибров выписан из больницы после микроинсульта

Телеведущий Дмитрий Дибров выписан из больницы. Он сообщил, что находится уже дома и чувствует себя хорошо, передает ТАСС.

17 февраля 60-летнего Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра «Октябрь», где он присутствовал на премьере фильма Егора Михалкова-Кончаловского «На Луне», а затем потерял сознание из-за внезапного приступа, сообщает RT. Его доставили в Боткинскую больницу. Медики диагностировали у него микроинсульт.

