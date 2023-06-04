Для жителей Шебекинского округа организовали подвоз лекарств и воды

В Шебекинском городском округе для оставшихся жителей организован подвоз воды и медикаметров, передает ТАСС со ссылкой на местную администрацию.

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«В Шебекинском округе организован подвоз воды, в том числе бутилированной, а также медикаментов и пайков», - рассказали власти.

Глава администрации округа Владимир Жданов ранее заявил, что планировалось открыть ряд торговых точек.

Минобороны России 4 июня сообщило об ударе по украинской диверсионно-разведывательной группы в районе села Новая Таволжанка. Противник пытался переправиться через реку, по нему нанесли артиллерийский удар, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот видео / соцсети
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