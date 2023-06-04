Для жителей Шебекинского округа организовали подвоз лекарств и воды
В Шебекинском городском округе для оставшихся жителей организован подвоз воды и медикаметров, передает ТАСС со ссылкой на местную администрацию.
«В Шебекинском округе организован подвоз воды, в том числе бутилированной, а также медикаментов и пайков», - рассказали власти.
Глава администрации округа Владимир Жданов ранее заявил, что планировалось открыть ряд торговых точек.
Минобороны России 4 июня сообщило об ударе по украинской диверсионно-разведывательной группы в районе села Новая Таволжанка. Противник пытался переправиться через реку, по нему нанесли артиллерийский удар, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru