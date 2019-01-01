Для водителей с детьми могут снизить скорость на 20 км/ч

В ГИБДД выступили с предложением уменьшить порог допустимой скорости для водителей с детьми. Как заявил глава ведомства Михаил Черников, она может быть снижена на 20 км/ч, пишет RT.

Как сообщает Москва 24, скорость для автолюбителей, которые перевозят детей, можно высчитывать, вычитая от максимальной скорости на 20 километров в час. Кроме того, он предложил крепить на транспортных средствах специальные указатели, которые будут оповещать о том, что в машине находятся дети, подчёркивает «ФедералПресс». Черников также уточнил, что в случае, если инициатива будет одобрена, нововведения можно внести и в правила дорожного движения.

Ранее в ГИБДД предложили проводить повторные экзамены на знание правил дорожного движения для всех россиян при замене водительского удостоверения. Президент «Гильдии автошкол России» Сергей Лобарев в эфире НСН назвал идею поголовной переаттестации водителей бессмысленной.

