«Для современных людей»: Эксперты обозначили цель экопремий правительства Москвы

Соискатели экологических премий правительства Москвы могут подать заявку на участие в конкурсе до 12 ноября, жюри определит победителей в нескольких номинациях.

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы ежегодно проводит два конкурса на соискание экологических премий правительства Москвы: в области охраны окружающей среды и на лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города Москвы.

Глава департамента Юлия Урожаева в ходе посвященной конкурсам пресс-конференции в РИА Новости подробнее рассказала о проводимых конкурсах и перечислила номинации.

«Премии помогают нам выявить те механизмы, инициативы, правильные начинания, которые появляются, помочь им и поддержать их, поднять на новый уровень», - заявила она.

По ее словам, премия в области охраны окружающей среды включает четыре номинации. Первая — “Лучший реализованный проект с использованием экологически чистых и энергосберегающих технологий”. Вторая — “Лучший эколого-образовательный и эколого-просветительский проект”. Третья — “Лучшие журналистские материалы, теле- и радиопередачи об экологии Москвы”. Четвертая номинация — “Лучшие достижения в области охраны окружающей среды представителей общественных экологических объединений”.

Для лауреатов предусмотрено 8 премий - по две в каждой номинации.



Премия на лучший проект комплексного благоустройства направлена на поддержку проектов проектных организаций и образовательных учреждений.

«Если по предыдущим четырем номинациям нужно иметь уже реализованный проект, приносить его на суд жюри, то по комплексному благоустройству нужно показать план проекта», - рассказала Юлия Урожаева.

Она напомнила, что подать заявку на участие в конкурсах можно до 12 ноября.



В свою очередь зампред Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Мария Головченко отметила важность государственного стимулирования общественных инициатив в сфере экологии и высокую активность москвичей.

«Город поддерживает такие общественные инициативы, в том числе в рамках Конкурса грантов мэра Москвы. Общественность все больше и больше включается в экологические проекты. Фиксируется примерно двукратный рост экологических проектов, которые из года в год участвуют в номинации “Экология мегаполиса”. Даже дети все более активно подключаются к общественным инициативам. Люди собирают батарейки, сдают одежду», — отметила она.

Головченко добавила, что в 2023 году на конкурсе грантов мэра уже выявилось более 15 победителей по экологическим проектам, порядка 40 млн рублей город выделит на их реализацию. Заявки на участие в этих проектах можно будет подавать в апреле 2024 года.

А исполнительный директор Ассоциации операторов, организаций и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна», руководитель рабочей группы по экологической политике Общественной палаты города Москвы Руслан Губайдуллин назвал лучшие проекты с точки зрения экологического образования и просвещения.

«Приезжая в Москву, люди восхищаются тем, как здесь чисто. Это осознанная чистота. Особенно хочу отметить “НЕМУЗЕЙМУСОРА” и благотворительный проект “Добрые крышечки”. Причем они не только добрые, но и умные — если бутылка закрученная, это уменьшает объем полезного использования контейнерного парка, когда же крышка откручена, бутылку гораздо проще сжать и отправить на утилизацию. Москва сегодня может похвалиться передовыми комплексами по переработке отходов, электронного лома. Проекты “Фудшеринг”, “Экосборка” и другие распространяются по всей стране», — перечислил он.

По его словам, основная задача таких проектов — воспитание современного человека.

Руслан Губайдуллин добавил, что современный человек – это не только разбирающийся в компьютерах, много умеющий, свободный и занимающийся спортом. По его словам, это еще и тот человек, который, к сожалению, бросает мусор мимо урны.

«Я уверен, что правительство выделяет деньги на инициативы, которые помогают современному человеку стать современным именно в позитивном понимании», — считает он.

В завершение президент и партнер компании HPBS Анна Завалеева призналась, что конкурсы правительства Москвы вдохновляют специалистов на реализацию экологических проектов и дают им признание. По ее словам, это особенно важно для молодых специалистов.

