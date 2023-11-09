«На всех не хватит»: Рестораторы посетовали на дефицит российского вина
Российская винодельческая отрасль пока не достигла объемов, способных в полной мере удовлетворить запросы потребителя, сказал НСН Сергей Миронов.
Доля российского вина в отечественных ресторанах может доходить до 50-60%, однако винодельческую отрасль необходимо развивать, чтобы полностью удовлетворить запросы потребителя. Об этом НСН заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
Ранее Минпромторг предложил обязать рестораны включать в меню российское вино. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова. В ведомстве полагают, что подобную норму необходимо закрепить на законодательном уровне. Миронов заявил, что сегодня российское вино не выпускается в должных количествах.
«Конечно, российского вина всем не хватит. Его нужно производить и развивать. Российская винодельческая отрасль развивается, но пока не в том объеме, чтобы удовлетворить спрос потребителя в полной мере. Его процент от ассортимента ресторана зависит от размера винной карты. Если она небольшая, например, 30 позиций, то доля российского продукта может составлять 50-60%. Если же винная карта большая, то, конечно, хорошего российского вина не так много. По цене оно не всегда доступное, но если торговать импортным и российским вином, то проблем никаких нет», — сказал ресторатор.
Ранее вице-президент Ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев заявил, что повышение акцизов на вино в три раза ударит именно по отечественным производителям, так как они лишатся преимущества в конкурентной борьбе с западными компаниями. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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