«На всех не хватит»: Рестораторы посетовали на дефицит российского вина

Ранее Минпромторг предложил обязать рестораны включать в меню российское вино. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова. В ведомстве полагают, что подобную норму необходимо закрепить на законодательном уровне. Миронов заявил, что сегодня российское вино не выпускается в должных количествах.

«Конечно, российского вина всем не хватит. Его нужно производить и развивать. Российская винодельческая отрасль развивается, но пока не в том объеме, чтобы удовлетворить спрос потребителя в полной мере. Его процент от ассортимента ресторана зависит от размера винной карты. Если она небольшая, например, 30 позиций, то доля российского продукта может составлять 50-60%. Если же винная карта большая, то, конечно, хорошего российского вина не так много. По цене оно не всегда доступное, но если торговать импортным и российским вином, то проблем никаких нет», — сказал ресторатор.

Ранее вице-президент Ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев заявил, что повышение акцизов на вино в три раза ударит именно по отечественным производителям, так как они лишатся преимущества в конкурентной борьбе с западными компаниями. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

