«Кривая линия» заставляет префектуру ЦАО назначить управляющую компанию

На отсутствие управляющей компании пожаловались ранее в «Кривую линию НСН» жители дома по улице Клары Цеткин в столичном районе «Войковский».

Как выяснилось в ходе разбирательства, инициированного НСН, щекотливая ситуация сложилась из-за разногласий в документации БТИ и Росреестра. Местные органы исполнительной власти заверяли, что дом находится полностью на балансе Московского государственного педагогического университета и, соответственно, ни о какой управляющей компании не могло быть и речи. Основанием для такого мнения стали документы из БТИ, по которым в доме находится только общежитие.

При этом доводы жильцов второй половины дома, являющихся собственниками занимаемых квартир, в расчет не принимались. Хотя у них на руках были выписки из Росреестра, согласно которым дом является многоквартирным.

Вмешательство «Кривой линии» изменило точку зрения чиновников, и они все-таки признали существование проблемы.

После нашего запроса Департамент жилищно-коммунального хозяйства направил обращение в префектуру Северного административного округа о «принятии мер по приведению управления многоквартирным домом…в соответствие с жилищным законодательством…на основании актуализированных сведений».

Следом отреагировали и представители Жилищной инспекции. Они также направили в адрес Префектуры письмо «о необходимости проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для многоквартирного дома 25, корпус 1 по улице Клары Цеткин и назначения временной управляющей компании». При этом начальник жилищной инспекции по Северному административному округу Валентин Киселев подчеркнул, что информация о проведении конкурсных процедур на официальном сайте на момент подготовки ответа отсутствовала.

Как выяснили журналисты НСН, информация о проведении соответствующих торгов отсутствует и сейчас.

Вместе с тем, как рассказал Олег Фролов, представляющий интересы жильцов многострадального дома, недавно он получил письмо из районной управы. Ему сообщили, что «управой Войковского района в установленном порядке прорабатывается вопрос проведения конкурса по отбору управляющей организации». «Информация о проведении конкурсных процедур будет размещена на сайте после получения необходимых документов из БТИ, Росимущества и ФГБОУ ВО «МПГУ» - говорится в письме.

Вот только про сроки ни слова. Видимо, торопиться некуда, а обращения городских структур для районной управы – не указ.