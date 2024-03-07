Для ростовского экс-главы Ммнздрава Быковской запросили в суде пять лет колонии

Представитель государственного обвинения затребовал пять лет лишения свободы для бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Экс-чиновница была задержана в ноябре 2019 года, после чего суд определил ей меру пресечения в виде домашнего ареста при закупках на утилизацию медицинских отходов.