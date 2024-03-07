Для ростовского экс-главы Ммнздрава Быковской запросили в суде пять лет колонии
Представитель государственного обвинения затребовал пять лет лишения свободы для бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Экс-чиновница была задержана в ноябре 2019 года, после чего суд определил ей меру пресечения в виде домашнего ареста при закупках на утилизацию медицинских отходов.
Ей вменили ограничение конкуренции в ходе организации конкурса на утилизацию медицинских отходов в интересах компании «Центр 100 Ростов-на-Дону». Причём отбывала домашний арест Быковская в шикарном особняке, оформленном на гражданского мужа.
Согласно материалам дела, в превышении должностных полномочий также был уличён заместитель Быковской Станислав Беседовский. Однако в январе текущего года суд прекратил его уголовное преследование. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», решение было принято в связи с истечением сроков давности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru