Для россиян изменятся правила проведения экзаменов на права
Россияне будут сдавать экзамены на получение водительских прав по новым требованиям, которые начнут действовать с 1 апреля, Правительство РФ своим постановлением утвердило приказ Министерства внутренних дел, передает ТАСС.
«Утвердить прилагаемые изменения», — говорится в постановлении кабмина.
По новым правилам, сумму штрафных баллов за несданный экзамен увеличили с пяти до семи. Также ввели ограничения для водителей, которые получили штраф за пьяную езду. Они не смогут сдать сдать экзамен на водительские права в других категориях, пока не закончится срок административного наказания.
Новые правила предусматривают перенос экзамена, если в период его сдачи у автолюбителя закончится срок действия паспорта или медицинского заключения.Потребуется предоставить новые документы, чтобы возобновить учебное испытание.
Ранее президент Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев в беседе с НСН заявил, что в России не нужно увеличивать срок действия водительских прав с 10 до 20 лет, такого предложения в 2024 году не будет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru