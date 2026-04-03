Число жертв пожара на «Нижнекамскнефтехиме» выросло до семи

Число погибших в результате пожара на предприятии «Нижнекамскнефтехим» увеличилось до семи человек, еще пять числятся пропавшими. Об этом сообщили в компании.

По данным предприятия, поисково-спасательная операция продолжается без перерывов. В ней задействованы более 200 специалистов, включая сотрудников МЧС России, а также 20 единиц техники. Работы ведутся круглосуточно.

Пожар произошел во вторник на территории завода. Изначально сообщалось о гибели 3 человек, среди которых был сотрудник МЧС.

Помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов ранее сообщал, что в больницы после происшествия были доставлены 72 пострадавших. По последней информации, 24 человека остаются на лечении в медицинских учреждениях Москвы, Казани и Нижнекамска, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
