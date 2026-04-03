Число жертв пожара на «Нижнекамскнефтехиме» выросло до семи

Число погибших в результате пожара на предприятии «Нижнекамскнефтехим» увеличилось до семи человек, еще пять числятся пропавшими. Об этом сообщили в компании.

По данным предприятия, поисково-спасательная операция продолжается без перерывов. В ней задействованы более 200 специалистов, включая сотрудников МЧС России, а также 20 единиц техники. Работы ведутся круглосуточно.