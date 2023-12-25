СМИ: Водительские права, истекающие в 2024-2025 годах, не продлят автоматически
Водительские удостоверения с истекающим сроком действия в 2024-2025 годах не будут продлены автоматически, сообщает Life.ru.
Как пишут авторы канала со ссылкой на источник, с 1 января 2024 года для продления прав потребуется посетить отдел ведомства и сделать справку 003-В/у. Новое удостоверение выдадут на 10 лет. Подобную процедуру предстоит пройти двум миллионам водителей.
При этом срок действия прав в 2024 году планируют увеличить с 10 до 20 лет, сообщает Shot со ссылкой на источник в Госдуме. Изменения могут начать действовать с 2025 года, на данный момент поправки согласовывают с руководством ГИБДД. Уточняется, что при вступлению в силу подобных изменений, продленные в 2024 году права будут действовать до 2034 года, а продленные в 2025 году — до 2045 года.
Ранее в пресс-службе МВД РФ сообщали об изменении правил сдачи экзамена на водительские права. Так, к экзамену не допустят лиц, отбывающих административное наказание за езду в нетрезвом виде или за отказ от медицинского освидетельствования, а также тех, кто не явился в военкоматы по повестке. Изменения вступят в силу с 1 апреля 2024 года, сообщает «Радиоточка НСН».
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