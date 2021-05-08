Россияне назвали любимые фильмы и песни о войне
Кинолента «В бой идут одни старики» оказалась на первом месте у россиян среди любимых фильмов о Великой Отечественной войне. Этот фильм назвал почти каждый шестой из опрошенных Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).
Всего за киноленту «проголосовало» 17% россиян, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на итоги опроса.
На втором месте – фильм «А зори здесь тихие» (12%), на третьем – «Офицеры» (8%).
По итогам опроса ФОМ, самой популярной песней с военной тематикой является «День Победы». Почти половина опрошенных (45%) назвали эту композицию. Каждый пятый россиянин (20%) также отметил песню «Катюша».
Всероссийский опрос состоялся с 23 по 25 апреля 2021 года. В нем участвовали 1 500 респондентов.
Напомни, к 9 мая 2015 года была выпущена цветная версия фильма «В бой идут одни старики».
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