Россияне назвали любимые фильмы и песни о войне

Всего за киноленту «проголосовало» 17% россиян, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на итоги опроса.

На втором месте – фильм «А зори здесь тихие» (12%), на третьем – «Офицеры» (8%).

По итогам опроса ФОМ, самой популярной песней с военной тематикой является «День Победы». Почти половина опрошенных (45%) назвали эту композицию. Каждый пятый россиянин (20%) также отметил песню «Катюша».

Всероссийский опрос состоялся с 23 по 25 апреля 2021 года. В нем участвовали 1 500 респондентов.

Напомни, к 9 мая 2015 года была выпущена цветная версия фильма «В бой идут одни старики».

