Для российских учителей создадут рекомендации по ведению соцсетей

К началу нового учебного года Минпросвещения и эксперты разработают рекомендации для педагогов по ведению социальных сетей. Как отмечает РИА Новости, с соответствующей идеей выступил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Парламентарий предложил не только создать концепцию по самовыражению педагогов, но ввести соответствующие пункты в «Кодекс профессиональной этики педагогических работников».

Как отмечает РИА ФАН, вопрос о самовыражении учителей в социальных сетях был поднят после истории с педагогом из Барнаула Татьяной Кувшинниковой, которая активно занимается зимним плаванием. Женщина выложила в соцсети фото с соревнований в закрытом купальнике. Снимок вызвали недовольство некоторых родителей учеников Кувшинниковой. Директор школы предложил ей уволиться по собственному желанию.

Ранее НСН писала, что барнаульская учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, которую уволили из-за фото в купальнике, нашла новую работу, сообщает Ura.ru. Девушка трудоустроилась в Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования.

В институте сообщили, что Кувшинникова со 2 апреля заняла пост специалиста по учебно-методической работе. Как пишет RT, предложение о трудоустройстве поступило учительнице от министра образования и науки Алтайского края Максима Костенко.

