Для российских школьников выпустят учебное пособие по налогам

Как ожидается, в нем в доступной форме будет идти речь о налоговой системе и законодательстве.

«Первое — мы сейчас готовим книгу, просто о налогах, и она скоро выйдет, естественно, и в интернет-формате тоже»,— сказал глава ФНС. Пособие будет предназначено для школьников 10-11 классов.

Как сообщалось, гражданам России с 21 мая стало доступно оформление имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

