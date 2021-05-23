Для российских школьников выпустят учебное пособие по налогам
Федеральная налоговая служба России намерена выпустить для учеников старших классов школ учебное пособие о налогах, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ФНС Даниила Егорова.
Как ожидается, в нем в доступной форме будет идти речь о налоговой системе и законодательстве.
«Первое — мы сейчас готовим книгу, просто о налогах, и она скоро выйдет, естественно, и в интернет-формате тоже»,— сказал глава ФНС. Пособие будет предназначено для школьников 10-11 классов.
Как сообщалось, гражданам России с 21 мая стало доступно оформление имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 709 / сут.
Умерли
118 тыс.+386 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 345 / сут.
- Перечислены признаки банка, который в скором времени может прекратить свою деятельность
- Для российских школьников выпустят учебное пособие по налогам
- Владелец оружия: боеприпасы со склада во Врбетице не предназначались для продажи
- Во время забега в Китае 16 человек погибли из-за плохой погоды
- Президент Франции поднял бокал за Украину
- В Госдуме прокомментировали слова Киева об условиях поставок воды в Крым
- Стало известно о вреде бега по улицам мегаполиса
- Госдума: cанкции не помешают достроить «Северный поток — 2»
- Первый в сезоне тропический шторм сформировался в Атлантике
- Лидеры стран ЕС обсудят новые антироссийские санкции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru