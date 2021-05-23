Для российских школьников выпустят учебное пособие по налогам

Федеральная налоговая служба России намерена выпустить для учеников старших классов школ учебное пособие о налогах, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ФНС Даниила Егорова.

Россияне смогут получать налоговые вычеты в упрощенном порядке

Как ожидается, в нем в доступной форме будет идти речь о налоговой системе и законодательстве.

«Первое — мы сейчас готовим книгу, просто о налогах, и она скоро выйдет, естественно, и в интернет-формате тоже»,— сказал глава ФНС. Пособие будет предназначено для школьников 10-11 классов.

Как сообщалось, гражданам России с 21 мая стало доступно оформление имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ШколаНалогиФНС
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры