Для российских детей пройдут творческие мастер-классы
Команда арт-кластера «Таврида» 1 июня, в Международный день защиты детей проведет более 700 мастер-классов в 75 регионах России. В них примут участие, в том числе звезды. Мастер-классы адресованы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Мастер-классы пройдут как в онлайн, так и в оффлайн форматах, к ним смогут подключаться около 1000 организаций для детей-сирот, более 15 тысяч детей примут участие.
Резиденты «Тавриды» проведут мастер-классы по нескольким творческим направлениям: музыке, хореографии, изобразительному искусству, рукоделию, актерскому мастерству, литературе и народному творчеству.
К пяти федеральным онлайн-мастер-классам подключатся известные артисты, которые поздравят детей с праздником и ответят на два наиболее интересных вопроса детей. Задать вопрос может каждый ребенок в официальной группе онлайн-фестиваля «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте».
Детей будут поздравлять актеры Сергей Безруков, Анна Чиповская и Андрей Соколов, художественный руководитель и главный балетмейстер балета «Тодес» Алла Духова, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев и другие.
Мастер-классы в Международный день защиты детей станут окончанием большого проекта «Таврида – детям». Он стартовал 7 апреля. В его рамках прошли онлайн мастер-классы по различным творческим направлениям для детей от 4 до 14 лет.
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