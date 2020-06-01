Для российских детей пройдут творческие мастер-классы

К пяти федеральным онлайн-мастер-классам подключатся известные артисты, которые поздравят детей с праздником и ответят на два наиболее интересных вопроса детей. Задать вопрос может каждый ребенок в официальной группе онлайн-фестиваля «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте».

Детей будут поздравлять актеры Сергей Безруков, Анна Чиповская и Андрей Соколов, художественный руководитель и главный балетмейстер балета «Тодес» Алла Духова, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев и другие.

Мастер-классы в Международный день защиты детей станут окончанием большого проекта «Таврида – детям». Он стартовал 7 апреля. В его рамках прошли онлайн мастер-классы по различным творческим направлениям для детей от 4 до 14 лет.



