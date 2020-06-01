Для российских детей пройдут творческие мастер-классы

Команда арт-кластера «Таврида» 1 июня, в Международный день защиты детей проведет более 700 мастер-классов в 75 регионах России. В них примут участие, в том числе звезды. Мастер-классы адресованы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Мастер-классы пройдут как в онлайн, так и в оффлайн форматах, к ним смогут подключаться около 1000 организаций для детей-сирот, более 15 тысяч детей примут участие.

Резиденты «Тавриды» проведут мастер-классы по нескольким творческим направлениям: музыке, хореографии, изобразительному искусству, рукоделию, актерскому мастерству, литературе и народному творчеству.

Началась регистрация на антишколы «Тавриды — 2020»

К пяти федеральным онлайн-мастер-классам подключатся известные артисты, которые поздравят детей с праздником и ответят на два наиболее интересных вопроса детей. Задать вопрос может каждый ребенок в официальной группе онлайн-фестиваля «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте».

Детей будут поздравлять актеры Сергей Безруков, Анна Чиповская и Андрей Соколов, художественный руководитель и главный балетмейстер балета «Тодес» Алла Духова, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев и другие.

Мастер-классы в Международный день защиты детей станут окончанием большого проекта «Таврида – детям». Он стартовал 7 апреля. В его рамках прошли онлайн мастер-классы по различным творческим направлениям для детей от 4 до 14 лет.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: пресс-центр «Таврида -Арт»
ТЕГИ:Дети-сироты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры