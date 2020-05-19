Началась регистрация на антишколы «Тавриды — 2020»
Дан старт регистрации на четыре первые онлайн антишколы Форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида — 2020». Активности будут организованы с учётом опасности распространения короновирусной инфекции. Отличительной особенностью онлайн-версии форума станет групповой принцип.
Небольшие команды под руководством опытных наставников будут совместно с молодыми творческими деятелями создавать конечный культурный продукт. Все участники посетят проектные сессии, продюсерские мастерские и творческие студии, сообщает КИА.
Подать заявку на онлайн-антишколу можно на официальном сайте арт-кластера tavrida.art в разделе «Форум». Заявки, поданные ранее, также уже участвуют в конкурсном отборе, повторная отправка не требуется. В июле будут проведены антишколы по четырём разделам - организаторы, современные музыкальные направления, новая визуальная культура и мода, литература и медиа.
При этом организаторы рассчитывают с 24 августа по 30 сентября провести форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в традиционном формате. В бухте Капсель в Судаке запланирована работа пяти творческих антишкол для молодёжи.
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