Для покупки однокомнатной квартиры в России потребуется минимум 70 зарплат


Для покупки однокомнатной квартиры в России потребуется работать более пяти лет и получить минимум 70 зарплат, подсчитали аналитики «Тинькофф Журнала».

Учитывались цены на квартиры от 30 до 40 «квадратов», а также зарплата семьи из двух людей, где зарплата одного члены семьи полностью откладывается на квартиру. Медианная зарплата оказалась на уровне 50 тысяч рублей, а медианная цена квартиры - 4,3 миллиона рублей.

Средний размер ипотеки в России достиг исторического максимума в декабре

Ранее сообщалось, что стоимость аренды однокомнатных квартир в Москве в 2024 году может вырасти ещё на 15% - до 63 тысяч рублей. Руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков отметил, что это связано с возвращением в Россию релокантов и, соответственно, повышению спроса. Кроме того, из-за повышения ключевой ставки Центробанком сильно увеличился ежемесячный ипотечный платёж при покупке квартиры на вторичном рынке и произошёл очередной рост цен на квартиры в новостройках, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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