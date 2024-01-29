Для покупки однокомнатной квартиры в России потребуется минимум 70 зарплат

Ранее сообщалось, что стоимость аренды однокомнатных квартир в Москве в 2024 году может вырасти ещё на 15% - до 63 тысяч рублей. Руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков отметил, что это связано с возвращением в Россию релокантов и, соответственно, повышению спроса. Кроме того, из-за повышения ключевой ставки Центробанком сильно увеличился ежемесячный ипотечный платёж при покупке квартиры на вторичном рынке и произошёл очередной рост цен на квартиры в новостройках, передает «Радиоточка НСН».

