Для «отчаявшихся» из-за COVID-19 американцев выделили $250 млн
Власти США выделили средства на борьбу с психологическим влиянием пандемии коронавируса. Как пишет издание Politico, американский Минздрав объявил тендер на проведение мер по «борьбе с отчаянием» и «внушению надежды» в обществе.
Предполагается проведение мероприятий, которые должны вселить уверенность в американцев для возвращения на работу и восстановления экономики. Обществу должны будут проинформировать о вакцинах, лекарствах, отмене ограничительных мер, используя инструментарий соцсетей, СМИ, индустрии спорта и развлечений.
На эти цели выделены 250 миллионов долларов. Предполагается, что большая часть суммы должна быть потрачена до января, пишет «Газета.ру».
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