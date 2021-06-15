Для лечения пациентов с COVID-19 в Москве уже развернуто свыше 16 тысяч коек

Мэр столицы Сергей Собянин открыл коронавирусный стационар в городской клинической больнице №15 имени Филатова, которая была вновь полностью перепрофилирована для приема пациентов с COVID-19.

По его словам, за последние дни на 70% увеличилось поступление тяжелых больных в стационары столицы.

«В связи с этим мы открываем еще целый ряд больниц на 4 тысячи коек, и одна из этих больниц - это Филатовская больница №15, которая была одной из базовых больниц по борьбе с COVID. Сегодня она работала в плановом порядке, но мы вынуждены были принять решение, и с сегодняшнего дня эта больница также переводится на борьбу с пандемией», - заявил Собянин.

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Собянин отметил важность этого медицинского учреждения и его многофункциональность, так как на фоне пандемии продолжают существовать и другие проблемы со здоровьем.

Мэр города также призвал в нерабочие дни минимизировать контакты с людьми.

«Чтобы разорвать цепочку заболеваний, рост заболеваний. Но еще более важно в эти дни посетить пункты вакцинации. Они все работают, они все доступны, поэтому приглашаю москвичей принять активное участие и сделать прививку. Вы защитите себя и своих близких», - добавил он.

На сегодняшний день в Москве для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернуто свыше 16 тысяч коек в городских, федеральных и частных стационарах. Пациентов с COVID-19 принимают 25 больниц.

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:ПандемияВакцинацияСергей Собянин
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