Для лечения пациентов с COVID-19 в Москве уже развернуто свыше 16 тысяч коек

Собянин отметил важность этого медицинского учреждения и его многофункциональность, так как на фоне пандемии продолжают существовать и другие проблемы со здоровьем.

Мэр города также призвал в нерабочие дни минимизировать контакты с людьми.

«Чтобы разорвать цепочку заболеваний, рост заболеваний. Но еще более важно в эти дни посетить пункты вакцинации. Они все работают, они все доступны, поэтому приглашаю москвичей принять активное участие и сделать прививку. Вы защитите себя и своих близких», - добавил он.

На сегодняшний день в Москве для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернуто свыше 16 тысяч коек в городских, федеральных и частных стационарах. Пациентов с COVID-19 принимают 25 больниц.

