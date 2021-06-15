Для лечения пациентов с COVID-19 в Москве уже развернуто свыше 16 тысяч коек
Мэр столицы Сергей Собянин открыл коронавирусный стационар в городской клинической больнице №15 имени Филатова, которая была вновь полностью перепрофилирована для приема пациентов с COVID-19.
По его словам, за последние дни на 70% увеличилось поступление тяжелых больных в стационары столицы.
«В связи с этим мы открываем еще целый ряд больниц на 4 тысячи коек, и одна из этих больниц - это Филатовская больница №15, которая была одной из базовых больниц по борьбе с COVID. Сегодня она работала в плановом порядке, но мы вынуждены были принять решение, и с сегодняшнего дня эта больница также переводится на борьбу с пандемией», - заявил Собянин.
Собянин отметил важность этого медицинского учреждения и его многофункциональность, так как на фоне пандемии продолжают существовать и другие проблемы со здоровьем.
Мэр города также призвал в нерабочие дни минимизировать контакты с людьми.
«Чтобы разорвать цепочку заболеваний, рост заболеваний. Но еще более важно в эти дни посетить пункты вакцинации. Они все работают, они все доступны, поэтому приглашаю москвичей принять активное участие и сделать прививку. Вы защитите себя и своих близких», - добавил он.
На сегодняшний день в Москве для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернуто свыше 16 тысяч коек в городских, федеральных и частных стационарах. Пациентов с COVID-19 принимают 25 больниц.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+14 185 / сут.
Умерли
127 тыс.+379 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+8 597 / сут.
- Власти Подмосковья на месяц запретили массовые мероприятия
- Госдума отменила обязательный техосмотр автомобилей для оформления ОСАГО
- Стал известен план переговоров Путина и Байдена
- Умер летчик-космонавт Владимир Шаталов
- МВД России исключило Тихановскую из межгосударственного розыска
- Задержан инженер АЗС по делу о пожаре на заправке в Новосибирске
- Двое россиян были ранены в результате перестрелки в Абхазии
- В Германии допустили новые санкции США против «Северного потока-2»
- На съемках клипа Би-2 произошла перестрелка. Видео
- Набиуллина: Экономика России восстановилась
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru