В мэрии Москвы разъяснили правила работы в период с 15 по 19 июня

По словам Ефимова, нерабочие дни введены, в первую очередь, для офисных сотрудников. Предприятия стратегических отраслей, в том числе производств непрерывного цикла и жизнеобеспечения, а также важнейшие сервисы продолжа работать в обычном режиме.

«Эти предприятия могут продолжить работу при условии выполнения рекомендаций правительства Москвы о переводе на удалённую работу 30% сотрудников из числа непривитых, а также сотрудников предприятий 65 плюс и с хроническими заболеваниями, ограничить по возможности посещение тех сотрудников промпредприятий, кто не связан с производственным процессом. Эти ограничения не приведут к остановке работы промышленных предприятий - Московские заводы продолжат работу в обычном режиме», - пояснил заммэра столицы.

Он напомнил, что ограничения продлятся всего неделю. В связи с этим, отметил Владимир Ефимов, принимать дополнительные меры поддержки пока не планируют.

Напомним, 12 июня мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым с 15 по 19 июня в Москве продлены нерабочие дни. Уточняется, что в период с 13 по 20 июня будет приостановлена деятельность фудкортов, детских игровых комнат, зоопарков. Снова с 23.00 до 6.00 бары, кафе и ночные клубы будут работать только на выдачу заказов и доставку и не смогут принимать посетителей.

