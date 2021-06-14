В мэрии Москвы разъяснили правила работы в период с 15 по 19 июня
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, как в условиях нерабочих дней и введенных ограничений будут работать промышленные предприятия и бизнес-компании.
По словам Ефимова, нерабочие дни введены, в первую очередь, для офисных сотрудников. Предприятия стратегических отраслей, в том числе производств непрерывного цикла и жизнеобеспечения, а также важнейшие сервисы продолжа работать в обычном режиме.
«Эти предприятия могут продолжить работу при условии выполнения рекомендаций правительства Москвы о переводе на удалённую работу 30% сотрудников из числа непривитых, а также сотрудников предприятий 65 плюс и с хроническими заболеваниями, ограничить по возможности посещение тех сотрудников промпредприятий, кто не связан с производственным процессом. Эти ограничения не приведут к остановке работы промышленных предприятий - Московские заводы продолжат работу в обычном режиме», - пояснил заммэра столицы.
Он напомнил, что ограничения продлятся всего неделю. В связи с этим, отметил Владимир Ефимов, принимать дополнительные меры поддержки пока не планируют.
Напомним, 12 июня мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым с 15 по 19 июня в Москве продлены нерабочие дни. Уточняется, что в период с 13 по 20 июня будет приостановлена деятельность фудкортов, детских игровых комнат, зоопарков. Снова с 23.00 до 6.00 бары, кафе и ночные клубы будут работать только на выдачу заказов и доставку и не смогут принимать посетителей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+13 721 / сут.
Умерли
127 тыс.+371 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+8 312 / сут.
- «Фарс»: Путин отреагировал на обвинения в причастности России к кибератакам в США
- Саммит НАТО не объявит сроки вступления в альянс Украины и Грузии
- Моргенштерн обжаловал штраф за пропаганду наркотиков в своих клипах
- Корабли ВМС Великобритании и Нидерландов зашли в Черное море
- Как по лезвию. Продолжит ли Россия интеграцию с Белоруссией?
- В Белоруссии заявили о готовности сотрудничать с Россией по всем направлениям
- В мэрии Москвы разъяснили правила работы в период с 15 по 19 июня
- Лукашенко предложил обучить всех белорусов стрельбе
- В Госдуме генсеку НАТО напомнили о необходимости договариваться с Россией
- В МИД Украины назвали условия для запуска «Северного потока-2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru