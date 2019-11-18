Для фигурантов дела о теракте в метро Петербурга запросили пожизненные сроки
Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление государственного обвинителя Надежды Тихоновой. Сегодня Московский окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге заслушал прения сторон по делу о теракте, который был совершен в питерской подземке в 2017 году.
Тихонова попросила назначить пожизненное лишение свободы Аброру и Акраму Азимовым, а также Мухамадюсупу и Ибрагиму Эрматовым. Гособвинитель подчеркнула, что «общественная значимость содеянных преступлений колоссальна». Всего на скамье подсудимых находятся 11 человек.
Напомним, теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. В результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда между станциями «Сенная площадь» и «Технологический Институт» погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист. Почти 70 человек пострадали.
Ранее НСН писала, что в вестибюле станции «Технологический институт-2» может появиться мемориальная доска — в память о жертвах теракта 2017 года. В ходе встречи с главой Комитета по социальной политике Александром Ржаненковым с соответствующей просьбой увековечить память погибших обратились их родственники. Метрополитен уже высказался за эту инициативу.
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