Для фигурантов дела о теракте в метро Петербурга запросили пожизненные сроки

Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление государственного обвинителя Надежды Тихоновой. Сегодня Московский окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге заслушал прения сторон по делу о теракте, который был совершен в питерской подземке в 2017 году.

Тихонова попросила назначить пожизненное лишение свободы Аброру и Акраму Азимовым, а также Мухамадюсупу и Ибрагиму Эрматовым. Гособвинитель подчеркнула, что «общественная значимость содеянных преступлений колоссальна». Всего на скамье подсудимых находятся 11 человек.