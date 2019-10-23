Стали известны новые подробности по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга
Один из свидетелей по делу о теракте в метро Санкт- Петербурга признался, что намеревался взорвать военный корабль в порту Владивостока. Как пишет «Интерфакс», Мухаммаджон Турдиев сообщил, что прошёл специальную подготовку в лагере боевиков в Сирии вместе с исполнителем теракта в питерской подземке Акбаржоном Джалиловым.
По словам мужчины, там он и получил задание - устроить взрыв во Владивостоке. Однако Турдиеву не удалось его выполнить из-за ограничения на въезд в Россию. Он пытался пересечь границу с территории Украины, но был задержан пограничниками и депортирован в Турцию.
Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года. В результате взрыва самодельной бомбы в вагоне на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» погибли 16 человек, в том числе террорист-смертник Акбаржон Джалилов, десятки получили ранения.
В марте этого года НСН писала, что Федеральная служба безопасности объявила о задержании в Дагестане членов бандформирования, которое имело отношение к организации терактов в московском метро в 2010 году. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, их вычислили и захватили в Хасавюртовском районе. Напомним, 29 марта 2010 года террористки-смертницы осуществили самоподрыв на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры». В результате терактов погибли 39 человек, более ста пострадали.
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