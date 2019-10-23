Стали известны новые подробности по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга

Один из свидетелей по делу о теракте в метро Санкт- Петербурга признался, что намеревался взорвать военный корабль в порту Владивостока. Как пишет «Интерфакс», Мухаммаджон Турдиев сообщил, что прошёл специальную подготовку в лагере боевиков в Сирии вместе с исполнителем теракта в питерской подземке Акбаржоном Джалиловым.

По словам мужчины, там он и получил задание - устроить взрыв во Владивостоке. Однако Турдиеву не удалось его выполнить из-за ограничения на въезд в Россию. Он пытался пересечь границу с территории Украины, но был задержан пограничниками и депортирован в Турцию.

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года. В результате взрыва самодельной бомбы в вагоне на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» погибли 16 человек, в том числе террорист-смертник Акбаржон Джалилов, десятки получили ранения.