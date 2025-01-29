Длинных выходных на 23 февраля и 8 марта в этом году не будет

Длинных выходных на День защитника Отечества и на Международный женский день в этом году не будет. 23 февраля выпадает на воскресенье, которое является выходным. Дополнительный выходной переносится на 8 мая, чтобы продлить майские праздники.

8 марта — это суббота, которая также является выходным. Дополнительный день переносится на 13 июня, чтобы россияне могли получить длинный уикэнд.

Ранее стало известно, что треть россиян потратили на праздники 10-25% месячного бюджета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

