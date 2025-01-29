Длинных выходных на 23 февраля и 8 марта в этом году не будет
В 2025 году праздничный график россиян в феврале и марте изменится, сообщает «Прайм».
Длинных выходных на День защитника Отечества и на Международный женский день в этом году не будет. 23 февраля выпадает на воскресенье, которое является выходным. Дополнительный выходной переносится на 8 мая, чтобы продлить майские праздники.
8 марта — это суббота, которая также является выходным. Дополнительный день переносится на 13 июня, чтобы россияне могли получить длинный уикэнд.
Ранее стало известно, что треть россиян потратили на праздники 10-25% месячного бюджета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru