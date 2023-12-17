СМИ: нейросети научились создавать ИИ-инструменты без человека

Системы искусственного интеллекта могут разрабатывать более слабые нейросети, воспроизводя себя в автоматическом режиме, сообщает Fox News со ссылкой на ученых из Массачусетского технологического института и Калифорнийского университета.

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Им по силам проектировать небольшие интеллектуальные инструменты, например — распознавание лиц и звуков или управление бытовой техникой. По словам экспертов, такие крошечные ИИ потребляют мало ресурсов, очень дешевы в разработке и дают возможность сделать «умным» практически любой электронный прибор.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что внедрение искусственного интеллекта (ИИ) - это новая глава существования человечества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:ТехнологииИскусственный Интеллект

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