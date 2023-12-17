СМИ: нейросети научились создавать ИИ-инструменты без человека
Системы искусственного интеллекта могут разрабатывать более слабые нейросети, воспроизводя себя в автоматическом режиме, сообщает Fox News со ссылкой на ученых из Массачусетского технологического института и Калифорнийского университета.
Им по силам проектировать небольшие интеллектуальные инструменты, например — распознавание лиц и звуков или управление бытовой техникой. По словам экспертов, такие крошечные ИИ потребляют мало ресурсов, очень дешевы в разработке и дают возможность сделать «умным» практически любой электронный прибор.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что внедрение искусственного интеллекта (ИИ) - это новая глава существования человечества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru