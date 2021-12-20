Дизайнер назвал законодателей моды в регионах России

Современная молодежь в российских городах сама задает модные тренды, заявил российский дизайнер Игорь Гуляев в пресс-центре НСН.

«Я помню прекрасно, когда нас было несколько человек в городе, которые занимались брейк-дансом, которые одевались как-то не так, искали себе куртку кожаную, из боксерских перчаток делали себе перчатки с обрезанными пальцами. Все это смотрелось сначала нелепо, но прошло время и вокруг нас стали собираться художники и так далее. Ничего не меняется, то же самое в Москве и в Петербурге – всегда есть яркие, заметные люди, к которым присматриваются. Сегодняшняя молодежь не боится, совершенно мы не отличается от Нью-Йорка, Токио и главных мировых городов», - рассказал Гуляев.

В мире моды грань между мужским и женским все больше стирается, заявил тв-стилист, звездный модный эксперт Александр Белов в пресс-центре НСН ранее.

