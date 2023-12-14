В приложении для знакомств из-за жалоб заблокировали аккаунт дизайнера Лебедева
Дизайнер Артемий Лебедев рассказал о блокировке его анкеты в приложении для знакомств.
По его словам, это произошло из-за жалоб пользователей, которые посчитали его аккаунт фейковым.
«Если ты сомневаешься, что какой-то человек зарегистрировался на твоем сервисе, попроси его получить синюю галку или еще что-нибудь такое придумай», - негодует дизайнер.
Ранее Лебедев в своем обзоре новостей назвал Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова) своими любимыми пранкерами, а их жертв — теми, кто в беседе демонстрирует свой кретинизм, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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