ДИТ опроверг информацию СМИ о передаче фото пользователей
Информация о передаче полиции персональных данных из профилей пользователей на портале mos.ru не соответствует действительности. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента информационных технологий (ДИТ).
Как отметили в ДИТ, в рамках развития портала, а также повышения качества предоставления услуг и сервисов предусмотрена возможность самостоятельной загрузки пользователями фотографий во время оформления заявлений для ряда госуслуг.
«При этом необходимо подчеркнуть, что в личном кабинете пользователей mos.ru загрузка фотографий не предусмотрена. Системой, предназначенной для хранения фотоизображений, является ГИС ЕЦХД. Более того, сама загрузка фотографий не является обязательной при пользовании порталом mos.ru», — добавили в пресс-службе.
В департаменте подчеркнули, что ГИС ЕЦХД аттестована, защищена в соответствии с российским законодательством и обладает всеми средствами защиты, необходимыми для хранения таких сведений.
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