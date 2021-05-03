Диснейленд попал под критику из-за поцелуя Белоснежки
Парк развлечений Диснейленд в Анахейме (Калифорния, США) пропагандирует насилие, убеждены журналисты издания SFGate, которые обрушились на него с критикой.
В открывшемся после отмены коронавирусных ограничений парке посетители обнаружили новую сцену в аттракционе с Белоснежкой. Публика увидела эпизод, когда Принц целует спящую девушку, чтобы снять проклятие злой феи.
«Поцелуй получен без согласия Белоснежки во время сна, значит, он не может быть поцелуем настоящей любви — лишь один человек понимает, что происходит», - считают в издании.
Там напомнили, что из аттракциона Jungle Cruise, где некорректно изображались коренные американцы, уже убрали спорные сцены.
«Почему бы не переосмыслить концовку, чтобы сохранить дух мультфильма из место Белоснежки в каноне Disney canon, но избежать этой проблемы?» - рассуждают журналисты.
Уточняется, что в Disney пока не отреагировали на критику, пишет Газета.ru.
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