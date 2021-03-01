Мультфильм «Том и Джерри» возглавил российский прокат по итогам выходных
Американский мультфильм «Том и Джерри» стал лидером российского кинопроката по итогам выходных. Об этом сообщает портал kinobusiness.com, отмечая, что в прокате в России и СНГ в выходные дни лента собрала 268,3 миллиона рублей. Второе место рейтинга занимает российский приключенческий фильм «Конек-Горбунок» со сборами 230,7 миллионов за выходные. Замыкает тройку лидеров отечественная комедия «Батя». За минувший уикенд лента заработала почти 136 миллионов рублей, пишут Известия.
А ранее в понедельник стало известно, что «Ход королевы» завоевал «Золотой глобус» в категории лучший мини-сериал. В этой номинации также были представлены «Нормальные люди», «Отыграть назад», «Голос перемен» и «Неортодоксальная».
«Золотой глобус» за главную женскую роль в этом жанре достался исполнительнице главной роли в «Ходе королевы» Аня Тейлор-Джой, отмечает RT.
Ранее сообщалось, что фильм «Борат 2» режиссера Джейсона Уолинера получил «Золотой глобус» в категории «Лучшая комедия/мюзикл». Саша Барон Коэн, исполнивший в картине главную роль, также завоевал «Золотой глобус» за «Лучшую комедийную роль».
Между тем, в середине февраля сообщалось, что мультфильм «Душа» режиссёров Пита Доктера и Кемпа Пауэрса в России и странах СНГ увидели более четырёх миллионов зрителей. В пресс-служба кинокомпании Disney отметили, что анимационная картина заработала в РФ и странах СНГ 1 069 332 694 рубля (более 14 миллионов долларов по текущему курсу), благодаря чему мультфильм «Душа» стал самым кассовым проектом студий Disney и Pixar в российском прокате.
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