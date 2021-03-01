Мультфильм «Том и Джерри» возглавил российский прокат по итогам выходных

А ранее в понедельник стало известно, что «Ход королевы» завоевал «Золотой глобус» в категории лучший мини-сериал. В этой номинации также были представлены «Нормальные люди», «Отыграть назад», «Голос перемен» и «Неортодоксальная».

«Золотой глобус» за главную женскую роль в этом жанре достался исполнительнице главной роли в «Ходе королевы» Аня Тейлор-Джой, отмечает RT.

Ранее сообщалось, что фильм «Борат 2» режиссера Джейсона Уолинера получил «Золотой глобус» в категории «Лучшая комедия/мюзикл». Саша Барон Коэн, исполнивший в картине главную роль, также завоевал «Золотой глобус» за «Лучшую комедийную роль».

Между тем, в середине февраля сообщалось, что мультфильм «Душа» режиссёров Пита Доктера и Кемпа Пауэрса в России и странах СНГ увидели более четырёх миллионов зрителей. В пресс-служба кинокомпании Disney отметили, что анимационная картина заработала в РФ и странах СНГ 1 069 332 694 рубля (более 14 миллионов долларов по текущему курсу), благодаря чему мультфильм «Душа» стал самым кассовым проектом студий Disney и Pixar в российском прокате.

