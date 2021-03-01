Мультфильм «Том и Джерри» возглавил российский прокат по итогам выходных

Американский мультфильм «Том и Джерри» стал лидером российского кинопроката по итогам выходных. Об этом сообщает портал kinobusiness.com, отмечая, что в прокате в России и СНГ в выходные дни лента собрала 268,3 миллиона рублей. Второе место рейтинга занимает российский приключенческий фильм «Конек-Горбунок» со сборами 230,7 миллионов за выходные. Замыкает тройку лидеров отечественная комедия «Батя». За минувший уикенд лента заработала почти 136 миллионов рублей, пишут Известия.

Андра Дэй получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в драме

А ранее в понедельник стало известно, что «Ход королевы» завоевал «Золотой глобус» в категории лучший мини-сериал. В этой номинации также были представлены «Нормальные люди», «Отыграть назад», «Голос перемен» и «Неортодоксальная».

«Золотой глобус» за главную женскую роль в этом жанре достался исполнительнице главной роли в «Ходе королевы» Аня Тейлор-Джой, отмечает RT.

Ранее сообщалось, что фильм «Борат 2» режиссера Джейсона Уолинера получил «Золотой глобус» в категории «Лучшая комедия/мюзикл». Саша Барон Коэн, исполнивший в картине главную роль, также завоевал «Золотой глобус» за «Лучшую комедийную роль».

Между тем, в середине февраля сообщалось, что мультфильм «Душа» режиссёров Пита Доктера и Кемпа Пауэрса в России и странах СНГ увидели более четырёх миллионов зрителей. В пресс-служба кинокомпании Disney отметили, что анимационная картина заработала в РФ и странах СНГ 1 069 332 694 рубля (более 14 миллионов долларов по текущему курсу), благодаря чему мультфильм «Душа» стал самым кассовым проектом студий Disney и Pixar в российском прокате.

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ФОТО: РИА Новости
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