Дисквалифицированным за допинг могут запретить занимать госдолжности в России
В министерство спорта России предложили запретить занимать государственные должности дисквалифицированным за допинг лицам. Как пишет ТАСС, об этом в ходе Всемирной антидопинговой конференции в Катовице заявил министр спорта Павел Колобков. Он подчеркнул, что спортсмены, уличенные в применении допинга, должны быть наказаны.
Как напоминает телеканал «360», российские спортсмены, между тем, могут быть не допущены к Играм-2020 года в Токио. Это может произойти, поскольку Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что их коллеги из Российского антидопингового агентства (РУСАДА) должны быть лишены статуса соответствия. Причина этого кроется в том, что в базе данных московской лаборатории были обнаружены несанкционированные правки.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило в международные федерации 47 дел российских спортсменов. Как отмечается на сайте организации, это произошло в рамках расследования дела о «несоответствиях» в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Теперь международным спортивным организациям предстоит изучить материалы и наказать виновных.
В свою очередь, президент WADA Крейг Риди полагает, что ситуация с Россией является худшим случаем в истории борьбы с запрещёнными веществами,
Между тем, в апреле Госдума приняла законопроект о штрафах для спортсменов за использование допинга. За умышленное применение препаратов придутся заплатить от 30 до 50 тысяч рублей. Штраф за распространение может достигать 80 тысяч.
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