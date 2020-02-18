Дискуссия о реальных масштабах угрозы коронавируса началась в пресс-центре НСН
Пресс-конференция на тему: «Тайны Уханя. Кто скрывает реальный масштаб коронавируса?» началась в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба Новостей».
Её участники поделятся мнениями относительно прогнозов распространения коронавируса нового типа COVID-2019, которым, по последним данным, заразились уже свыше 42 тысяч жителей Китая.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейсус недавно предположил, что специалистам видна лишь «верхушка айсберга». Опасения связаны, например, с тем, что коронавирусом заболели некоторые иностранцы, даже не ездившие в Китай. Между тем, учёные из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней спрогнозировали пик заболеваемости новым вирусом на середину-конец февраля. Есть мнение, что к этому моменту коронавирусом заболеют до 500 тысяч жителей китайского города Ухань, откуда получила распространение инфекция.
В пресс-центре НСН выступят начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин и бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.
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